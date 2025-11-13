Le Secret d'Emma

Au coeur d'un petit village du littoral normand, l'inimitié entre gens de la terre et gens de la mer est bien ancrée. Mais Emma, fille de bourrelier et passionnée par les chevaux percherons, et Armelle, fille de pêcheurs terre-neuvas, sont pourtant les meilleures amies du monde. Toutes deux aiment à décrier Angélique, la fille du maire et riche propriétaire du haras La Licorne. Chamailleries d'enfants, sans grande importance. Mais lorsque le père d'Emma est victime d'un tragique accident de cheval au haras, un doute subsiste : ce drame est-il vraiment accidentel ? Peu de temps avant de mourir, il évoque, dans ses délires, l'apparition d'une ombre malveillante...