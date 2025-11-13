Inscription
#Roman francophone

Le Secret d'Emma

Karine Lebert

Au coeur d'un petit village du littoral normand, l'inimitié entre gens de la terre et gens de la mer est bien ancrée. Mais Emma, fille de bourrelier et passionnée par les chevaux percherons, et Armelle, fille de pêcheurs terre-neuvas, sont pourtant les meilleures amies du monde. Toutes deux aiment à décrier Angélique, la fille du maire et riche propriétaire du haras La Licorne. Chamailleries d'enfants, sans grande importance. Mais lorsque le père d'Emma est victime d'un tragique accident de cheval au haras, un doute subsiste : ce drame est-il vraiment accidentel ? Peu de temps avant de mourir, il évoque, dans ses délires, l'apparition d'une ombre malveillante...

Par Karine Lebert
Chez Editions De Borée

|

Auteur

Karine Lebert

Editeur

Editions De Borée

Genre

Normandie

Le Secret d'Emma

Karine Lebert

Paru le 13/11/2025

416 pages

Editions De Borée

9,10 €

9782812940972
