2013. Trois personnages hors du commun, Alice Zagury, Oussama Ammar et Nicolas Colin créent The Family, une structure originale et sans précédent en France, à la fois incubateur et accélérateur de startups. Des centaines d'entreprises vont naître de cette aventure unique, mélange de modernité technologique, de vitalité économique et d'inventivité. Les candidats entrepreneurs qui passent dans les locaux de The Family sont porteurs d'idées qu'ils ne savent pas vraiment réaliser : ils sont accueillis et aidés. Il se constitue grâce à The Family un écosystème où se croisent entrepreneurs et investisseurs, dans un rapport totalement renouvelé. Mais The Family connaît une trajectoire tumultueuse : initialement tissée de relations quasi fusionnelles entre ses fondateurs, elle finit déchirée par les mensonges et les trahisons de l'un d'entre eux. Elle survit, au terme d'incroyables péripéties. Ce livre raconte cette saga. C'est aussi un récit historique et une analyse sociologique du passage à l'économie du numérique.