Le grand livre de la moto

Des premières compétitions à la grande histoire du MotoGP, en passant par les courses tout-terrain, retrouvez les pilotes et les machines emblématiques, les anecdotes et les moments de bravoure qui ont construit la légende de ce sport. Tous les plus grands champions de l'histoire : Stanley Woods, Leslie Graham, John Surtees, Mike Hailwood, Jeff Smith, Giacomo Agostini, Kenny Roberts, Barryn Sheen, Freddie Spencer, Mick Doohan, Valentino Rossi, Stéphane Peterhansel, Marc Marquez... Les motos mythiques d'hier à aujourd'hui : AJS Porcupine, Gilera 4, MV Agusta, 500 Suzuki XR14, 500 Yamaha YZR, 500 Honda NSR, Ducati Desmosedici GP...