Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le grand livre de la moto

Michel Cartier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des premières compétitions à la grande histoire du MotoGP, en passant par les courses tout-terrain, retrouvez les pilotes et les machines emblématiques, les anecdotes et les moments de bravoure qui ont construit la légende de ce sport. Tous les plus grands champions de l'histoire : Stanley Woods, Leslie Graham, John Surtees, Mike Hailwood, Jeff Smith, Giacomo Agostini, Kenny Roberts, Barryn Sheen, Freddie Spencer, Mick Doohan, Valentino Rossi, Stéphane Peterhansel, Marc Marquez... Les motos mythiques d'hier à aujourd'hui : AJS Porcupine, Gilera 4, MV Agusta, 500 Suzuki XR14, 500 Yamaha YZR, 500 Honda NSR, Ducati Desmosedici GP...

Par Michel Cartier
Chez Marabout

|

Auteur

Michel Cartier

Editeur

Marabout

Genre

Moto

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le grand livre de la moto par Michel Cartier

Commenter ce livre

 

Le grand livre de la moto

Michel Cartier

Paru le 05/11/2025

288 pages

Marabout

42,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501181044
9782501181044
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.