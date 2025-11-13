Inscription
#Essais

Présences de La Boétie

Emmanuel Charreau

D'hier à aujourd'hui, cet ouvrage collectif vise à documenter et à interroger ces différentes présences de La Boétie. Il offre tout d'abord une anthologie de commentaires méconnus, du XVIIIe au XXe siècle. Du curé Meslier à Léon Tolstoï, en passant par John Adams, Louis Blanc ou Léon Bourgeois, l'oeuvre résonne ainsi avec une multiplicité de réflexions politiques (révolution, démocratie, question sociale), parfois étonnamment novatrices (féminisme, défense du vivant, science-fiction). L'ouvrage réunit également des travaux contemporains, dont un inédit du philosophe Claude Lefort et un texte méconnu de la philosophe Françoise Collin. Dans leur diversité, ces réflexions interrogent, avec La Boétie, les transformations des rapports entre domination et liberté au sein de nos sociétés.

Par Emmanuel Charreau
Chez Université de Bruxelles



Auteur

Emmanuel Charreau

Editeur

Université de Bruxelles

Genre

Ouvrages généraux

Présences de La Boétie

Emmanuel Charreau

Paru le 13/11/2025

Université de Bruxelles

28,00 €

9782800419206
