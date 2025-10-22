Promenons-nous au jardin

Suivez-moi, je vous emmène dans une promenade pleine de joie, de rencontres fameuses et d'histoires passionnantes dans l'univers du jardin. Vagabondons ensemble dans l'allée bordée de fleurs, le bosquet, la mare, le potager. Reposons-nous sous la tonnelle, puis explorons la serre et grimpons jusqu'au belvédère... Au cours de nos déambulations, je vais vous narrer 1001 récits à propos de... - Portraits d'amoureux des plantes qui ont contribué à révolutionner la botanique - Jardins remarquables qui m 'ont séduit par leur inventivité et leur biodiversité. - Plantes étonnantes dont l'esthétique, la rusticité ou la fragilité me bouleverse. - Aventures ou épopées de plantes qui ont parcouru la planète et conquis de nouveaux admirateurs. - Herbiers originaux, qui participent à notre envie de connaître et donc classer l' infinie richesse du végétal. - Cabinets de curiosité végétaux captivants (pour leurs records, leurs couleurs, leurs exploits...).