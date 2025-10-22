Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

L'art du bon sens

Didier Pleux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ne pas se laisser submerger par nos émotions peut nous éviter bien des malentendus, des conflits, des réactions inappropriées, des souffrances. Tel est l'enjeu du nouveau livre de Didier Pleux. L'absence de bon sens nous fait perdre notre liberté. Nous sommes séduits, endoctrinés, car conditionnés, victimes de logiques émotionnelles. Quand nos émotions, nos croyances amplifient nos attentes toujours plus démesurées, il est bon d'y réfléchir et de les remettre en question en faisant usage de bon sens pour être libre de bien penser. C'est le bon sens qui nous rend plus réalistes par l'exercice du doute et la remise en cause des dogmes et des diktats émotionnels... Tout ce que vous voulez savoir sans oser le demander sur les grands sujets d'actualité traités par Didier Pleux comme l'éducation, l'autorité, le rapport aux émotions, la psychothérapie...

Par Didier Pleux
Chez Editions Odile Jacob

|

Auteur

Didier Pleux

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'art du bon sens par Didier Pleux

Commenter ce livre

 

L'art du bon sens

Didier Pleux

Paru le 22/10/2025

368 pages

Editions Odile Jacob

23,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782415013851
9782415013851
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.