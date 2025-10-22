L'art du bon sens

Ne pas se laisser submerger par nos émotions peut nous éviter bien des malentendus, des conflits, des réactions inappropriées, des souffrances. Tel est l'enjeu du nouveau livre de Didier Pleux. L'absence de bon sens nous fait perdre notre liberté. Nous sommes séduits, endoctrinés, car conditionnés, victimes de logiques émotionnelles. Quand nos émotions, nos croyances amplifient nos attentes toujours plus démesurées, il est bon d'y réfléchir et de les remettre en question en faisant usage de bon sens pour être libre de bien penser. C'est le bon sens qui nous rend plus réalistes par l'exercice du doute et la remise en cause des dogmes et des diktats émotionnels... Tout ce que vous voulez savoir sans oser le demander sur les grands sujets d'actualité traités par Didier Pleux comme l'éducation, l'autorité, le rapport aux émotions, la psychothérapie...