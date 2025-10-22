Le Djihad par le marché

Contrairement à une idée reçue, le halal ne concerne plus seulement l'alimentation. Il s'est étendu dans le monde aux différents biens et services comme les médicaments, les cosmétiques, la mode "pudique" mais aussi les environnements industriels, les médias ou encore l'intelligence artificielle. Comment est-on passé de la viande halal à un marché globalisé ? Dans la foulée du Frérisme et ses réseaux, l'enquête, Florence Bergeaud-Blackler propose ici une analyse brillante et claire des usages du marché halal. Elle distingue un modèle inclusif des marchands, qui ne voit dans le halal qu'un label et un marché de niche lucratif, et un modèle oummique, celui des fondamentalistes pour lesquels la norme halal devient l'instrument d'un djihad culturel pour rendre la société moderne charia-compatible. En s'appuyant sur une analyse érudite des textes et des stratégies des acteurs, elle montre combien l'économie du halal, loin d'être un appareil productif neutre, peut être un moyen dont s'empare l'islam radical pour soutenir et concrétiser le halal way of life, la halalisation de l'environnement matériel, culturel et symbolique des sociétés sécularisées, à leur corps défendant. L'auteur décrypte et démystifie avec rigueur les polémiques touchant à l'abattage rituel, à la commensalité, au bien-être animal, à la santé, à la taxe "halal" , etc, faisant de ce livre un ouvrage de référence, complet, qui s'adresse aussi bien aux spécialistes, aux décideurs qu'au grand public.