Bande dessinée

Le meilleur du Gorafi

Gorafi Le, Le Gorafi, Jean-François Buissière

ActuaLitté
Le retour du meilleur des articles du plus pertinent, du plus drôle, du plus original des sites satiriques. L'année 2025 revue par la rédaction du Gorafi ! De Trump qui ordonne à l'Ukraine de s'excuser d'avoir été envahie par la Russie aux IA qui génèreront automatiquement une image d'arbre pour compenser leur coût écologique, en passant par le décès du pape, l'année 2025 a été riche en actu ! Ce site satirique au ton unique, devenu une sorte de baromètre pour mesurer l'absurdité de notre époque, de ses élans généreux de pacotille, de ses abus de langage, ou de sa vacuité tout simplement. " On dirait le Gorafi ", est devenue une phrase commune tant la pertinence des articles fait mouche. La rédaction propose ici le best-of de ces articles parus en 2025.

Par Gorafi Le, Le Gorafi, Jean-François Buissière
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Gorafi Le, Le Gorafi, Jean-François Buissière

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Humour

Retrouver tous les articles sur Le meilleur du Gorafi par Gorafi Le, Le Gorafi, Jean-François Buissière

Le meilleur du Gorafi

Gorafi Le, Le Gorafi

Paru le 13/11/2025

160 pages

Le Cherche Midi

19,90 €

ActuaLitté
9782749184302
