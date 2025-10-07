"Transhumaner et organiser" est le dernier recueil en vers entièrement original publié par Pier Paolo Pasolini de son vivant. Paru aux éditions Garzanti en avril 1971, sept ans après Poésie en forme de rose, il est resté jusqu'à ce jour inédit en français. Pasolini réagit à la violence à l'oeuvre dans son pays confronté à ce qu'on a appelé " les années de plomb " mais parle de lui, des événements qui lui arrivent en utilisant une langue proche de l'oralité. L'écriture des poèmes de Transhumaner et organiser constitue une séquence-charnière de l'existence et de l'oeuvre de Pasolini. Publier le livre de Pasolini " Trasumanar e organizzar " nous a semblé une évidence. Il s'agit de rendre accessible en français pour la première fois dans son intégralité un texte important de la littérature mondiale de la deuxième moitié du XXème siècle.