#Polar

L'Art meurtrier du Bibingka

Manansala mia P., Mia P. Manansala, Elodie Leplat

Le cosy crime le plus appétissant de l'année ! C'est bientôt Noël et tout va pour le mieux à Shady Palms, petite ville de l'Illinois. Lila, ses amis, sa famille et son teckel, Nisa, répartissent assez joyeusement leur temps entre le Brew-ha Café et le restaurant de Tita, qui propose de délicieux plats philippins. Mais les choses se gâtent lorsque Ronnie, le cousin de Lila, fait son grand retour après quinze ans d'absence avec l'intention d'ouvrir un bar à vin. Tout le monde se méfie de Ronnie : avec lui, les problèmes ne sont jamais loin. Et effectivement, à peine est-il revenu qu'une de ses associées, une riche veuve avec un léger problème d'alcool, se fait assassiner. Tous les soupçons se tournent vers Ronnie. Même si leurs relations sont loin d'être au beau fixe, la famille reste la famille. Lila décide donc de mener l'enquête afin de le disculper. Mais elle va vite constater que la vie de son cousin est remplie de zones d'ombre... Mensonges et secrets, romance et jalousie, suspense et rebondissements : tous les ingrédients sont réunis dans la plus savoureuse des enquêtes de Lila. Le résultat est aussi addictif que les recettes de cuisine incluses dans ces pages, dont celle du fameux " bibingka ", le plus réconfortant des plats des Philippines !

Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Romans policiers

Paru le 13/11/2025

352 pages

Le Cherche Midi

15,90 €

9782749182421
