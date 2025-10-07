Les fondements de la Survivance - Essai sur l'âme, la conscience et l'invisible Tome 1

Qu'est-ce qui, en nous, pourrait survivre à la mort ? Et pourquoi cette question, présente dans toutes les cultures depuis des millénaires, semble-t-elle aujourd'hui reléguée au silence ? Dans ce premier volume d'un travail ambitieux, Charles Imbert explore les fondements anthropologiques, philosophiques et spirituels de l'idée de survivance. Il interroge les structures de la conscience, le " sentiment de Moi ", les grands invariants spirituels de l'humanité et les traditions initiatiques qui, de l'Orphisme au Bouddhisme, ont proposé des réponses à l'énigme de la mort. Loin de tout dogmatisme, cet essai rigoureux confronte pensée antique et sciences contemporaines pour éclairer les mécanismes intimes de la subjectivité humaine et la persistance des croyances en l'au-delà. Il propose une typologie des attitudes face à l'invisible, examine les notions d'âme, d'esprit et d'inconscient collectif, et invite à repenser la survivance non comme une fuite, mais comme un acte de lucidité. Un ouvrage de référence pour celles et ceux qui, au-delà des modes et des discours convenus, souhaitent redonner du sens à la plus fondamentale des interrogations humaines.