Les psychotraumatismes

Gaëlle Abgrall, Maude Marillier, Hélène de Faverges

Le psychotraumatisme est une réalité complexe, parfois difficile à saisir, qui bouleverse celles et ceux confrontés à des événements traumatisants, ainsi que leurs proches. Trop souvent méconnu ou minimisé, il laisse les victimes dans l'incompréhension et l'isolement. A travers ces 100 questions-réponses, les autrices ont voulu offrir un guide clair et accessible, une main tendue à tous ceux qui cherchent à comprendre ce qu'ils vivent, à donner du sens à leurs ressentis ou à mieux accompagner un être cher. Ce livre est le fruit d'une collaboration précieuse entre la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique du Samu de Paris et le Centre Régional du Psychotraumatisme de Paris Centre et Sud qui, face au chaos des premiers instants et aux blessures qui marquent le temps, interviennent là où tout bascule en accompagnant avec humanité et bienveillance, celles et ceux qui ont besoin de se reconstruire. Il traite notamment des questions suivantes : - Qu'est-ce qu'un traumatisme psychique ou psychotraumatisme ? - Qui contacter si l'on pense souffrir d'un psychotraumatisme ? - Comment parler et se comporter avec un enfant qui a vécu un évènement traumatisant ? - Comment aider un proche ayant subi un traumatisme psychique ? - Quels sont les facteurs de résilience après un traumatisme psychique ? Ce livre s'adresse aux patients et à leurs proches ainsi qu'aux professionnels de santé.

Par Gaëlle Abgrall, Maude Marillier, Hélène de Faverges
Chez Ellipses

|

Auteur

Gaëlle Abgrall, Maude Marillier, Hélène de Faverges

Editeur

Ellipses

Genre

Essais

Les psychotraumatismes

Gaëlle Abgrall, Maude Marillier

Paru le 07/10/2025

210 pages

Ellipses

16,50 €

ActuaLitté
9782340105881
