La désinformation

Olivier Favry

ActuaLitté
A travers ses origines, ses caractéristiques, ses formes et ses manifestations diverses, la désinformation est une véritable galaxie qui nécessite de comprendre comment agissent ceux qui nous manipulent, Etats, plateformes, cybercriminels, etc. Les réponses aux 100 questions que se pose le lecteur, permettent de comprendre les mécanismes mis en oeuvre pour désinformer, les conséquences sur ses cibles favorites (démocratie, connaissance, journalisme) et montre comment s'en prémunir. Quelques exemples de questions : - Pourquoi la désinformation est-elle aussi puissante ? - Qui se cache derrière l'intelligence artificielle ? - Lutter contre la désinformation, ça s'apprend à l'école ? - Investir dans le champ informationnel pour défendre notre modèle de société ? - Sauver nos démocraties grâce au combat pour la vérité ? - Quels nouveaux défis pour les gouvernements et la société civile ? Olivier Favry est Docteur en Histoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, diplomate et romancier (sous le pseudonyme Samuel Corvair). Il a travaillé pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à Taïwan, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. Il est depuis septembre 2023, Conseiller de coopération et d'action culturelle/Directeur de l'Institut français de Slovaquie.

Par Olivier Favry
Chez Ellipses

Auteur

Olivier Favry

Editeur

Ellipses

Genre

Actualité médiatique internati

La désinformation

Olivier Favry

Paru le 07/10/2025

232 pages

Ellipses

16,00 €

ActuaLitté
9782340105195
