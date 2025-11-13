Inscription
#Roman francophone

Nelvar

Carvalho logan De, Logan de Carvalho

ActuaLitté
Dans le royaume de Nelvar, rien ne va plus. Le roi Flégur est mort sans héritier. L'alliance ancienne nouée entre les différentes communautés est à bout de souffle : Orcs, Elfes, Trolls, Mages et Humains se battent pour accéder au trône. Pour départager les prétendant·es, il faut retrouver la couronne de Boroghmar, qui ne peut aller que sur la tête de celle ou celui qui sera digne de diriger Nelvar. Mais les différentes espèces qui peuplent le royaume réussiront-elles à s'unir pour mener à bien cette quête ? Dans cette pièce épique d'heroic fantasy, Logan De Carvalho met en scène un monde imaginaire, reflet à peine déformé du nôtre, et questionne le mythe du vivre-ensemble. Une fable à l'humour ravageur, qui utilise la fiction pour ranimer nos rêves de changement.

Par Carvalho logan De, Logan de Carvalho
Chez Esse que éditions

|

Auteur

Carvalho logan De, Logan de Carvalho

Editeur

Esse que éditions

Genre

Théâtre - Pièces

Nelvar

Carvalho logan De, Logan de Carvalho

Paru le 13/11/2025

168 pages

Esse que éditions

15,00 €

Scannez le code barre 9782487746176
9782487746176
© Notice établie par ORB
