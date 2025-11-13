Dans le royaume de Nelvar, rien ne va plus. Le roi Flégur est mort sans héritier. L'alliance ancienne nouée entre les différentes communautés est à bout de souffle : Orcs, Elfes, Trolls, Mages et Humains se battent pour accéder au trône. Pour départager les prétendant·es, il faut retrouver la couronne de Boroghmar, qui ne peut aller que sur la tête de celle ou celui qui sera digne de diriger Nelvar. Mais les différentes espèces qui peuplent le royaume réussiront-elles à s'unir pour mener à bien cette quête ? Dans cette pièce épique d'heroic fantasy, Logan De Carvalho met en scène un monde imaginaire, reflet à peine déformé du nôtre, et questionne le mythe du vivre-ensemble. Une fable à l'humour ravageur, qui utilise la fiction pour ranimer nos rêves de changement.