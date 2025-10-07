Inscription
#Essais

65 défis pour améliorer votre français

Charline Dorizon, Virginie Dorizon

Soi ou soit ? Accord ou pas ? Indicatif ou subjonctif ? Ferai ou ferais ? Imminent ou éminent ? Voilà certaines des questions que vous vous posez peut-être parfois sans savoir comment y répondre. Si vous relevez les défis proposés dans ce livre, vous n'hésiterez plus. Des erreurs à corriger, des phrases à compléter ou à modifier, des grilles de mots croisés ou mêlés à résoudre, des éléments à choisir, éliminer ou associer, autant d'activités qui vous aideront à devenir un expert de la langue française. A vous de jouer ! Charline et Virginie Dorizon sont agrégées de lettres classiques et enseignent dans le secondaire depuis de nombreuses années.

Par Charline Dorizon, Virginie Dorizon
Chez Ellipses

|

Auteur

Charline Dorizon, Virginie Dorizon

Editeur

Ellipses

Genre

Expression écrite

65 défis pour améliorer votre français

Charline Dorizon, Virginie Dorizon

Paru le 07/10/2025

150 pages

Ellipses

14,00 €

9782340105065
© Notice établie par ORB
