65 défis pour améliorer votre français

Soi ou soit ? Accord ou pas ? Indicatif ou subjonctif ? Ferai ou ferais ? Imminent ou éminent ? Voilà certaines des questions que vous vous posez peut-être parfois sans savoir comment y répondre. Si vous relevez les défis proposés dans ce livre, vous n'hésiterez plus. Des erreurs à corriger, des phrases à compléter ou à modifier, des grilles de mots croisés ou mêlés à résoudre, des éléments à choisir, éliminer ou associer, autant d'activités qui vous aideront à devenir un expert de la langue française. A vous de jouer ! Charline et Virginie Dorizon sont agrégées de lettres classiques et enseignent dans le secondaire depuis de nombreuses années.