Échantillon gratuit

Ce ne sont pas nos mots : ce sont ceux de la publicité et des éléments de langage politiques. Ce sont nos mots, biens communs, mais expropriés : devenus capitaux d'une idéologie. Il ne s'agit pas de les leur arracher pour nous les réapproprier : le mot de submersion restera marqué du sceau de l'extrême-droite, l'Apache est désormais un hélicoptère de combat. Il ne s'agit pas d'en parler. Il s'agit de les faire parler, taillés en pièces, échantillonnés, déplacés et recomposés à neuf dans une troisième langue encore familière, mais étrange, retournée : les faire parler de nous.