#Essais

Le pacte des (futurs) parents

Sylvain Tillon, Clarence Thiery, Madeleine Toran

" Oui, nous sommes un peu bizarres : nous avons rédigé un pacte avant de concevoir un enfant. " Clarence et Sylvain Fatigue, stress, finances réduites, sexualité inexistante, tâches inégalement réparties ou encore présence excessive de la famille : les sources de disputes après l'arrivée d'un enfant ne manquent pas... et ce qui devrait être l'un des meilleurs moments de votre vie peut vite se transformer en cauchemar ! C'est pour éviter les tensions que les auteurs partagent avec vous leur expérience et celle de dizaines de parents : si vous abordez ces sujets avant qu'ils ne posent problème, il sera plus facile de trouver une solution. L'objectif est alors de créer vos propres règles dans votre pacte de (futurs) parents, celles qui vous conviennent et qui vous permettent de rester un couple épanoui malgré les chamboulements. Car qui dit couple heureux dit aussi... famille épanouie !

Par Sylvain Tillon, Clarence Thiery, Madeleine Toran
Chez Eyrolles

|

Auteur

Sylvain Tillon, Clarence Thiery, Madeleine Toran

Editeur

Eyrolles

Genre

Vie de famille

Le pacte des (futurs) parents

Sylvain Tillon, Clarence Thiery

Paru le 13/11/2025

192 pages

Eyrolles

7,00 €

9782416023132
