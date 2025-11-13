Inscription
Combler ce vide en nous

Geneviève Krebs

ActuaLitté
Agir sur les sources de la dépendance affective Le sentiment d'abandon crée chez l'enfant une dépression latente qui sera à l'origine, dans sa vie d'adulte, d'un profond sentiment de vide intérieur, d'hyper vigilance, mais aussi d'une quête effrénée de survie. Ces émotions négatives le conduisent à deux types de comportements : soit la fuite (évitement, séparation, rupture, isolement), soit la dépendance affective. Celui qui a été victime d'abandon ou de rejet reste prisonnier de ses peurs, jusqu'au moment où il décide d'en sortir seul ou en se faisant aider. Dans tous les cas, l'objectif est d'attirer à lui avec excès, amour, intérêt, reconnaissance, considération, présence, sécurité, afin de combler ses manques profonds et ainsi créer une quête effrénée de survie. Dans ce livre pratique, riche en témoignages, Geneviève Krebs nous fait prendre conscience des schémas bloquants et propose dix axes concrets pour prendre sa vie en mains, gagner en autonomie et confiance et, enfin, s'épanouir.

Par Geneviève Krebs
Chez Eyrolles

|

Auteur

Geneviève Krebs

Editeur

Eyrolles

Genre

Affirmation de soi

Combler ce vide en nous

Geneviève Krebs

Paru le 13/11/2025

235 pages

Eyrolles

7,90 €

9782416023125
