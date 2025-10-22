Le vent souffle sur Little Balmoral

Hériter d'un vieux manoir et d'un joli pécule pour le rénover pourrait paraître excitant lorsqu'on n'a pas le sou. Toutefois, ce n'est pas l'avis de Phèdre Demay. Non seulement elle n'avait pas prévu de venir s'installer à Little Balmoral, théâtre de son plus grand chagrin d'amour, mais en plus, là-bas, le toit craque et les fenêtres s'ouvrent toutes seules. Et quand Adam, le garçon qui lui a brisé le coeur, vient frapper à sa porte et que des messages codés apparaissent mystérieusement aux quatre coins de la maison, Phèdre pourrait avoir toutes les raisons de croire aux fantômes. Sophie Jomain a écrit plus de 25 romans et nouvelles, allant de la littérature fantastique à la comédie en passant par le roman contemporain.