Fil de vie

Un puissant bain d'énergie et de lumière ! Cet oracle est une invitation à trouver la force en vous pour renouer avec votre essence et avancer avec confiance, à travers des textes inspirants et des illustrations captivantes. Que ces fragments d'espoir, de sagesse et de résilience vous aident à vous relier à la lumière dans les moments d'ombre et à célébrer la beauté de votre parcours sur le fil de la vie. Ce coffret comprend 33 cartes oracle et le livre d'accompagnement en couleurs.