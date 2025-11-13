Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Fil de vie

Alexandra Rosenfeld, Audrey Bertoia

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un puissant bain d'énergie et de lumière ! Cet oracle est une invitation à trouver la force en vous pour renouer avec votre essence et avancer avec confiance, à travers des textes inspirants et des illustrations captivantes. Que ces fragments d'espoir, de sagesse et de résilience vous aident à vous relier à la lumière dans les moments d'ombre et à célébrer la beauté de votre parcours sur le fil de la vie. Ce coffret comprend 33 cartes oracle et le livre d'accompagnement en couleurs.

Par Alexandra Rosenfeld, Audrey Bertoia
Chez Eyrolles

|

Auteur

Alexandra Rosenfeld, Audrey Bertoia

Editeur

Eyrolles

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fil de vie par Alexandra Rosenfeld, Audrey Bertoia

Commenter ce livre

 

Fil de vie

Alexandra Rosenfeld, Audrey Bertoia

Paru le 13/11/2025

159 pages

Eyrolles

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416021091
9782416021091
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.