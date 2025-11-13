Inscription
#Essais

L'énigme de la vie dans le Cosmos

Thérèse Encrenaz, Athéna Coustenis

ActuaLitté
Sommes-nous seuls dans l'Univers ? Qu'il s'agisse de de Vénus, d'Oumuamua ou d'une exoplanète " semblable à la Terre ", la question d'une vie possible ailleurs n'en finit pas d'enflammer les esprits. Où la vie aurait pu ou pourrait apparaître ? Deux astrophysiciennes de renom, spécialistes en planétologie, font le point sur notre quête d'environnements habitables. Dans ce beau livre richement illustré, vous franchirez les frontières du Système solaire pour étendre la notion d'habitat aux planètes en orbite autour d'autres étoiles. Vous ferez un bond dans le futur pour découvrir les perspectives offertes par l'exploration spatiale humaine, aujourd'hui en orbite autour de la Terre, mais sans doute demain vers la Lune et peut-être, selon les voeux de certains, vers Mars... avec tous les problèmes que celle-ci pose. Qu'est-ce que la vie et où peut-elle exister ? Quelles sont les recherches effectuées pour identifier les conditions de vie sur d'autres mondes ? Si des mondes habités extraterrestres sont découverts, comment pouvons-nous les explorer ? Dans cet ouvrage, deux astrophysiciens de renom font le point sur notre quête d'environnements habitables, dans le système solaire et au-delà. Partant de concepts de base, le récit se construit scientifiquement, en incluant des informations plus approfondies sous forme d'encadrés dans le texte principal. Les auteurs relatent les découvertes récentes et fascinantes de missions spatiales et d'observations à l'aide de télescopes terrestres, de possibles artefacts liés à la vie dans les météorites martiennes, les planètes extrasolaires et les océans de subsurface sur Europe, Titan et Encelade. Ils donnent également un aperçu des missions futures.

Par Thérèse Encrenaz, Athéna Coustenis
Chez Eyrolles

|

Auteur

Thérèse Encrenaz, Athéna Coustenis

Editeur

Eyrolles

Genre

Espace

Retrouver tous les articles sur L'énigme de la vie dans le Cosmos par Thérèse Encrenaz, Athéna Coustenis

Commenter ce livre

 

L'énigme de la vie dans le Cosmos

Thérèse Encrenaz, Athéna Coustenis

Paru le 13/11/2025

238 pages

Eyrolles

29,90 €

ActuaLitté
9782416019043
