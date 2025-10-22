Inscription
Dictionnaire des personnages du cinéma mondial

Laurent Aknin

Et si l'histoire du cinéma s'écrivait non seulement à travers ses films, ses genres ou ses réalisateurs, mais aussi à travers ses personnages ? Ce Dictionnaire des personnages du cinéma mondial propose une exploration inédite : 550 entrées pour découvrir comment le septième art a façonné, transformé et parfois subverti nos héros, nos monstres, nos fantasmes. De Abbott & Costello à Zatoïchi, en passant par l'Espion, la Blonde, le Défiguré, le Trans ou encore le Gorille, chaque notice interroge la récurrence, la métamorphose et la portée symbolique de ces figures qui peuplent nos écrans depuis plus d'un siècle. Car un personnage de cinéma n'est jamais seulement un rôle : c'est un masque à travers lequel résonne une époque, un miroir de nos peurs et de nos désirs. Fruit d'un travail collectif mêlant universitaires, journalistes, romanciers et techniciens du cinéma, cet ouvrage assume ses partis pris. On y croisera des icônes hollywoodiennes, des héros européens, des créatures japonaises ou mexicaines, mais aussi des types génériques, des professions emblématiques, des orientations sexuelles ou des idéologies. Un seul point commun : tous ont traversé les films, les frontières et le temps pour construire notre imaginaire collectif. Un voyage passionnant pour tous les cinéphiles en quête de sens et de perspectives novatrices. Critique et historien du cinéma, Laurent Aknin a enseigné le cinéma à l'université Paris III et collabore à des revues spécialisées. Il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels, chez Nouveau Monde, Cinéma Bis, 50 ans de cinéma de quartier (2007), Sir Christopher Lee (2011) et les Classiques du Cinéma Bis (2013) et, chez Vendémiaire, Mythes et idéologie du cinéma américain (2012).

Par Laurent Aknin
Chez Nouveau monde Editions

|

Auteur

Laurent Aknin

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Cinéma

Dictionnaire des personnages du cinéma mondial

Laurent Aknin

Paru le 13/11/2025

550 pages

Nouveau monde Editions

34,90 €

