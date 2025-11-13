Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

L'Afrique entreprend

Faouzi Bensebaa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un contexte de transformation économique et sociale profonde, l'entrepreneuriat en Afrique suscite un intérêt croissant tant au sein des sphères académiques que parmi les acteurs du développement. Cet ouvrage propose une analyse rigoureuse et multidimensionnelle des dynamiques entrepreneuriales sur le continent, en explorant les interactions entre cadre institutionnel, capital humain, innovation locale et intégration aux marchés mondiaux. Mobilisant des approches interdisciplinaires - sciences économiques et sciences de gestion - l'ouvrage s'appuie sur des données empiriques, des études de cas contextualisées et des retours d'expériences issus de différents pays africains. Questionnant les obstacles systémiques qui freinent l'essor du secteur privé formel, il met en lumière les facteurs favorables à l'émergence d'un entrepreneuriat durable grâce notamment à l'accompagnement. S'adressant aux chercheurs, étudiants, entrepreneurs, décideurs publics, partenaires du développement et praticiens, ce livre constitue une ressource essentielle pour comprendre les réalités et potentialités entrepreneuriales africaines, au-delà des discours simplificateurs et appréhender les atouts de l'accompagnement.

Par Faouzi Bensebaa
Chez EMS éditions

|

Auteur

Faouzi Bensebaa

Editeur

EMS éditions

Genre

Commerce international

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Afrique entreprend par Faouzi Bensebaa

Commenter ce livre

 

L'Afrique entreprend

Faouzi Bensebaa

Paru le 04/12/2025

EMS éditions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386303029
9782386303029
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.