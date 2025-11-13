L'Afrique entreprend

Dans un contexte de transformation économique et sociale profonde, l'entrepreneuriat en Afrique suscite un intérêt croissant tant au sein des sphères académiques que parmi les acteurs du développement. Cet ouvrage propose une analyse rigoureuse et multidimensionnelle des dynamiques entrepreneuriales sur le continent, en explorant les interactions entre cadre institutionnel, capital humain, innovation locale et intégration aux marchés mondiaux. Mobilisant des approches interdisciplinaires - sciences économiques et sciences de gestion - l'ouvrage s'appuie sur des données empiriques, des études de cas contextualisées et des retours d'expériences issus de différents pays africains. Questionnant les obstacles systémiques qui freinent l'essor du secteur privé formel, il met en lumière les facteurs favorables à l'émergence d'un entrepreneuriat durable grâce notamment à l'accompagnement. S'adressant aux chercheurs, étudiants, entrepreneurs, décideurs publics, partenaires du développement et praticiens, ce livre constitue une ressource essentielle pour comprendre les réalités et potentialités entrepreneuriales africaines, au-delà des discours simplificateurs et appréhender les atouts de l'accompagnement.