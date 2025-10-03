Inscription
Bou - Sur le chemin des fleurs

Julie Jaumot, Windy

ActuaLitté
Bou aimerait arrêter le temps. Retenir les rires, les tisanes au parfum d'orties, les promenades avec Mamy Jeanne, la gymnastique pour faire se lever le soleil... Mais un jour, Mamy Jeanne lui murmure qu'elle est prête à partir " dans un souffle, comme les feuilles d'automne que le vent emporte ". Mais Bou ne peut pas l'accepter. Alors elle cherche, elle espère. Dans sa quête, elle arpente le merveilleux Chemin des Fleurs, à la recherche d'un remède. De fleur en fleur, elle puise dans les souvenirs des jours passés auprès de Mamy Jeanne, au cours desquels elle lui transmettait tous ses secrets. Dans un voyage au-delà du visible, guidée par l'Orchidée des Etoiles, elle apprendra que personne ne disparaît jamais vraiment, que l'absence n'efface pas l'amour, que les souvenirs s'enracinent comme des fleurs qui ne fanent jamais. Un récit tendre, émouvant et chaleureux sur le deuil, la transmission, et la magie discrète qui veille sur nous, écrit par Julie Jaumot et illustré par Windy, accompagné d'une fiche pédagogique validée par des professionnels du secteur psychosocial pédiatrique, à destination des parents, pour les aider à aborder cette thématique avec leurs enfants.

Par Julie Jaumot, Windy
Chez Allée des Loupiotes

|

Auteur

Julie Jaumot, Windy

Editeur

Allée des Loupiotes

Genre

Albums 3 ans et +

Retrouver tous les articles sur Bou - Sur le chemin des fleurs par Julie Jaumot, Windy

Commenter ce livre

 

Bou - Sur le chemin des fleurs

Julie Jaumot, Windy

Paru le 07/10/2025

48 pages

Allée des Loupiotes

15,90 €

ActuaLitté
9791097619800
© Notice établie par ORB
