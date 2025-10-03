Bou - Sur le chemin des fleurs

Bou aimerait arrêter le temps. Retenir les rires, les tisanes au parfum d'orties, les promenades avec Mamy Jeanne, la gymnastique pour faire se lever le soleil... Mais un jour, Mamy Jeanne lui murmure qu'elle est prête à partir " dans un souffle, comme les feuilles d'automne que le vent emporte ". Mais Bou ne peut pas l'accepter. Alors elle cherche, elle espère. Dans sa quête, elle arpente le merveilleux Chemin des Fleurs, à la recherche d'un remède. De fleur en fleur, elle puise dans les souvenirs des jours passés auprès de Mamy Jeanne, au cours desquels elle lui transmettait tous ses secrets. Dans un voyage au-delà du visible, guidée par l'Orchidée des Etoiles, elle apprendra que personne ne disparaît jamais vraiment, que l'absence n'efface pas l'amour, que les souvenirs s'enracinent comme des fleurs qui ne fanent jamais. Un récit tendre, émouvant et chaleureux sur le deuil, la transmission, et la magie discrète qui veille sur nous, écrit par Julie Jaumot et illustré par Windy, accompagné d'une fiche pédagogique validée par des professionnels du secteur psychosocial pédiatrique, à destination des parents, pour les aider à aborder cette thématique avec leurs enfants.