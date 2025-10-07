Inscription
Cheval

Julie Boudillon

ActuaLitté
"J'avais acheté cette maison car elle n'était pas chère, pas chère du tout, et je l'avais achetée malgré l'aspect inquiétant qu'elle aurait pu offrir aux passants, s'il y en avait eu, mais il n'y en avait pas". Cheval, ça se passe à la lisière d'une ville. Il y a une maison, qui n'a pas la forme exacte d'une maison. Le jour, on va travailler. Le soir, on écrit des pièces de théâtre d'un genre un peu particulier. Il y a aussi une grande panne d'électricité, et des déjeuners pris dans la cuisine d'un collègue de travail. Pour aller dans la cuisine, on passe devant un salon dans lequel on n'entre pas. Et on l'appelle quand même salon. C'est comme le cheval : un beau jour, il arrive par les prés. Mais ça n'est pas vraiment un cheval. Et on l'appelle quand même cheval. Comme ce drôle de livre.

Par Julie Boudillon
Chez Do Editions

Julie Boudillon

Do Editions

Littérature française

9791095434627
