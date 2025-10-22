Inscription
#Essais

Opéra(s)

Agathe Poupeney, Thuy-Diep Nguyen

ActuaLitté
Scène de la démesure et des passions humaines poussées à leur paroxysme, l'opéra offre une expérience émotionnelle et sensorielle unique. Miroir de son époque et de l'humanité, il sonde des thèmes universels (amour, pouvoir, mort...), que nous invitent à découvrir les photographies d'Agathe Poupeney, éclairées par les textes de Thuy-Diep Nguyen. Du plus ancien opéra (L'Orfeo) au plus récent (The Exterminating Angel), sans oublier les plus mythiques du répertoire (La Traviata, Carmen, La Flûte enchantée...), cet ouvrage explore la diversité des créations à travers des mises en scène contemporaines. Les témoignages de Thomas Jolly (metteur en scène), Emmanuelle Haïm (cheffe d'orchestre), Cédric Cortes Torrea (responsable spectacle), Stéphane Bullion (danseur), Petra Reinhardt (costumière), Stéphanie Daniel (créatrice lumière), Martina Russomanno (soprano), Roberto Alagna (ténor), Benoît Probst (constructeur de décors), Pierre-André Weitz (scénographe), révèlent la multiplicité des talents et leur capacité à réinventer l'opéra. Susciter sans cesse le désir d'écouter, de voir et de s'émouvoir. Plus que jamais, l'opéra est un art pour tous.

Par Agathe Poupeney, Thuy-Diep Nguyen
Chez EPA Editions

|

Auteur

Agathe Poupeney, Thuy-Diep Nguyen

Editeur

EPA Editions

Genre

Opéra

Opéra(s)

Agathe Poupeney, Thuy-Diep Nguyen

Paru le 22/10/2025

288 pages

EPA Editions

50,00 €

ActuaLitté
9782376716907
