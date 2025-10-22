Il se passe des choses étranges dans la petite bourgade isolée de Tranquilleville. Tellement que le patelin est plutôt connu sous le doux sobriquet de Thrillerville. Sa forêt abrite une créature haute de deux mètres aimant croquer les chasseurs ; les profondeurs du lac renferment un secret monstrueux ; et plusieurs habitants développent des pouvoirs carrément surhumains. Ajoutez à cela l'évasion d'un prolifique tueur en série, originaire du coin, et il n'en faudra pas plus pour que le shérif et son équipe, ainsi qu'une poignée de courageux villageois, vivent la nuit la plus folle de leur vie. Thrillerville est une comédie horrifique qui raconte trois histoires de monstres qui se croisent, se répondent et se complètent, pour former un univers cohérent et inusité, inspiré autant par les grands classiques de l'horreur (La Créature du Lac, Frankenstein, Halloween) que par l'humour et la folie de Tarantino ou des frères Coen. Mais Thrillerville est surtout une histoire sur les erreurs passées, leurs répercussions sur notre présent et les possibilités de remettre les choses en ordre, ou au contraire, de les empirer !