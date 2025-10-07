Bombarder pour négocier

La guerre américaine du Vietnam est une guerre oubliée. Elle fait directement suite à la guerre d'Indochine française qui se termine en 1954 avec la Convention de Genève. Les Etats-Unis refusèrent d'aider les Français en grande difficulté mais ils s'incrustèrent dans cette Asie du Sud-Est et leur guerre dura sous quatre présidents américains : Eisenhower, Kennedy, Johnson et Nixon, avec des intensités variables. Les points forts de cet ouvrage, au plus près des Archives américaines, sont de reconstituer les incertitudes, les aléas, les rivalités entre les ministres et les équipes, les ambiguïtés, les doutes des dirigeants, les aller-retours. De montrer l'intrication de la guerre du Vietnam avec la politique intérieure de chaque Président américain, qu'il soit démocrate ou républicain. Comment s'est construit aux Etats-Unis, l'objet "guerre du Vietnam", avec : ses présupposés idéologiques sur la théorie des dominos et l'anticommunisme - si le Vietnam du Sud tombe, toute la région du sud-est asiatique tomberait dans l'escarcelle communiste - ; ses stratégies militaires ; les convictions américaines sur la liberté religieuse ; l'exaspération voire la colère de la présidence américaine qui ne parvenait pas à partir de 1972, à convaincre son allié sud vietnamien de souscrire un accord de paix qui maintenait au Sud Vietnam des troupes du Nord. Présence considérée par le Gouvernement sud vietnamien comme le signe de l'abandon inéluctable des Américains. En 1972, Thieu, le Président du Sud Vietnam, refusa pendant près d'un an de signer l'accord présenté par les Etats-Unis. La lecture dans les archives américaines des entretiens téléphoniques entre Nixon et Kissinger, peu utilisés, montre au jour le jour, les difficultés de la prise de décision et le déroulé des négociations.