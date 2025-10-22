Les mémoires de Marilyn Monroe par son ami Sam Shaw A la veille du centenaire de sa naissance, Chère Marilyn nous offre une nouvelle perspective sur la star la plus connue qu'Hollywood ait jamais produit : celle d'un ami proche, d'un confident. Sam Shaw (1912-1999), photographe, journaliste et réalisateur, est l'artiste derrière la photo légendaire de la robe blanche qui s'envole, indéniablement la photo la plus célèbre de Marilyn. Il nous présente son amie telle qu'il l'a connue : une jeune actrice en quête d'identité et de liberté artistique, une artiste passionnée, une femme rayonnante. Ce portrait intime est raconté par le journal de Sam Shaw, ses notes et ses lettres adressées à Marilyn, ainsi que par plus de 250 photos inédites, prises aussi bien dans les coulisses de ses films que dans la sphère privée de la jeune femme. Icône intemporelle qui continue de fasciner, Marilyn Monroe est ici dévoilée au-delà de la légende dans un hommage plein d'émotion.