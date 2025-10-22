La mission exploratoire se poursuit ! A bord d'un vaisseau extraterrestre, une équipe de scientifiques terriens poursuit sa mission exploratoire et approche des confins du Système solaire, la plus lointaine distance d'avec la Terre. A 4, 5 milliards de kilomètres, apparaît la planète Neptune, une perle de jade faite de gaz gelé qui fait quatre fois la taille de la Terre. Mais le vaisseau et ses passagers vont aller plus loin encore dans le vide sidéral qui reste sous l'influence gravitationnelle du Soleil : direction la Ceinture de Kuiper, un anneau d'astéroïdes dans lequel se trouvent notamment des planètes naines comme Pluton. Et plus loin encore, entourant tout le Système solaire comme une sphère dessinée par des millions de corps célestes, et dans un froid absolu, l'extraordinaire nuage de Oort... à 30 000 milliards de kilomètres ! A bord du vaisseau, d'autres Extraterrestres ont rejoint l'énigmatique Clarke et l'un d'eux, met fin à ses jours. Un événement tragique qui sera contrebalancé par la découverte d'un nouveau vaisseau qui erre dans la ceinture de Kuiper et qui contient peut-être l'avenir de la race extraterrestre qu'on croyait promise à la disparition. La collection Système Solaire, composée de huit tomes offre autant de voyages initiatiques pour découvrir chaque planète, ses spécificités, sa place singulière dans le système solaire et ses étonnants secrets grâce à la force des images et d'un récit en BD. Une collection qui répond à toutes les questions qui nous assaillent dès que nous levons les yeux vers les étoiles, avec la contribution des astronomes de l'Observatoire de Paris !