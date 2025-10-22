Prières d'écrivains

Cette anthologie est une invitation à partager la vie intérieure d'écrivains majeurs réunis autour de leur aspiration commune à l'absolu. Véritable tour d'horizon de la littérature européenne et au-delà, à travers quelques-uns des plus beaux textes reçus d'elle en héritage, Fédor Dostoïevski y coudoie Emily Dickinson, Henry Bauchau, Antonin Artaud, Carolyn Carlson, Michael Lonsdale, Dylan Thomas et de nombreux autres. Une introduction resitue la prière comme phénomène humain transfrontalier dans ses rapports avec l'expérience poétique.