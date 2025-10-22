Inscription
#Essais

Prières d'écrivains

Collectif, Alain Sainte-Marie

ActuaLitté
Cette anthologie est une invitation à partager la vie intérieure d'écrivains majeurs réunis autour de leur aspiration commune à l'absolu. Véritable tour d'horizon de la littérature européenne et au-delà, à travers quelques-uns des plus beaux textes reçus d'elle en héritage, Fédor Dostoïevski y coudoie Emily Dickinson, Henry Bauchau, Antonin Artaud, Carolyn Carlson, Michael Lonsdale, Dylan Thomas et de nombreux autres. Une introduction resitue la prière comme phénomène humain transfrontalier dans ses rapports avec l'expérience poétique.

Par Collectif, Alain Sainte-Marie
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Collectif, Alain Sainte-Marie

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Prière et spiritualité

Prières d'écrivains

Collectif, Alain Sainte-Marie

Paru le 22/10/2025

320 pages

Actes Sud Editions

18,80 €

9782330196004
© Notice établie par ORB
