En 1924, Geoffrey Hodson, fin observateur des esprits de la nature, raconte comment, lors d'une promenade, sa conscience a été subitement transportée sur un plan où il a été amené à rencontrer l'ange Bethelda. Il a pu retranscrire en conscience les enseignements qu'il lui a transmis. Ce sont ces messages angéliques que vous pourrez découvrir dans ce livre. La Fraternité des anges et des hommes a pour but d'amener les anges et les hommes, deux branches de la famille de Dieu, à coopérer étroitement afin de faire évoluer la race humaine. Les anges sont déjà à nos côtés mais nous ne les voyons pas. Ils sont prêts à participer à la vie des hommes et à prendre part aux activités tendant vers cette coopération. De leur côté, les hommes qui sauront ouvrir leur coeur et leur esprit à leurs frères angéliques trouveront immédiatement un écho à leurs prédispositions et seront peu à peu convaincus de leur existence. Ce livre présente les types d'anges avec lesquels une coopération est possible tout de suite. Puis il explique au fil des chapitres et des messages comment préparer au mieux les hommes afin d'accélérer leur prise de conscience pour le plus grand bien de l'Humanité.