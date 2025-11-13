Inscription
A table !

A table !

Hervé Frumy

Hervé Frumy
De belles photos, de belles illustrations, des textes simples, pour faire découvrir les aliments comestibles, là-haut dans la montagne. Les enfants (et leurs parents) découvriront les fruits et les plantes qu'ils peuvent cueillir et déguster. Comme les ouvrages précédents, deux personnages, Agathe et Momo sont présents au fil des pages. Ils commentent les scènes comme pourrait le faire un jeune lecteur (à partir de 6 ans). Un joli livre pour stimuler l'imagination des enfants et les éveiller au monde passionnant de la vie de la montagne.

Par Hervé Frumy
Editions du Mont-Blanc

|

Auteur

Hervé Frumy

Editeur

Editions du Mont-Blanc

Genre

Montagne

A table !

Hervé Frumy

Paru le 13/11/2025

86 pages

Editions du Mont-Blanc

16,50 €

ActuaLitté
9782365452106
