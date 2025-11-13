Inscription
#Beaux livres

Axa, mécène des arts

Collectif, Lienart

Publié à la faveur des 40 ans d'AXA, cet ouvrage retrace l'histoire des engagements philanthropiques du groupe international français spécialisé dans l'assurance. Attaché à travers de nombreuses initiatives aux valeurs fondamentales de solidarité et de responsabilité sociale, notamment par la mise en oeuvre de programmes destinés à promouvoir entre autres l'éducation et l'inclusion, l'entreprise joue également depuis ses débuts un rôle déterminant dans le domaine des arts et de la culture. L'accompagnement apporté à l'acquisition d'oeuvres majeures, d'objets à caractère historique ou de trésors nationaux pour les collections nationales comme le constant soutien permettant la sauvegarde de bâtiments en péril et la restauration de monuments historiques constituent les axes majeurs d'une démarche ancrée dans la culture de la compagnie. Elle s'illustre également par le patronage de programmes de recherches, la contribution plus récente à des échanges culturels et éducatifs, au spectacle vivant et à la création innovante. C'est cette histoire qui est racontée et mise en perspective dans ce livre avec les témoignages inédits des acteurs et parties prenantes de cette rare et fantastique aventure.

Par Collectif, Lienart
Collectif, Lienart

Lienart

Ecrits sur l'art

Axa, mécène des arts

Collectif, Lienart

Paru le 27/11/2025

240 pages

Lienart

35,00 €

9782359064803
