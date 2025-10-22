Ces promesses qu'on croyait éternelles

KURT ET KENNA SE SONT TOUT PROMIS. JUSQU'OU LES MENERONT LEURS PROMESSES ? Ils pensaient que leur amitié était écrite dans les étoiles. Mais depuis leur séjour à Las Vegas, quelque chose s'est brisé entre Kenna et Kurt. Leurs regards se fuient, laissant place à l'incompréhension... Dans le silence qui ponctue désormais leur relation, ils s'accrochent à leurs ultimes repères. Kenna emménage avec son cousin Wes, qui lui apporte la sécurité et la stabilité dont elle pense avoir besoin. Kurt, lui, se met en couple avec une fille qui comprend sa différence, bien qu'au fond il sache qu'une seule personne fait véritablement battre son coeur. Sa meilleure amie. Promets-moi que toutes nos promesses seront éternelles. A PARTIR DE 16 ANS