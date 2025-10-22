Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Bande dessinée jeunesse

Ces promesses qu'on croyait éternelles

Marie Alhinho, Nine Gorman

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
KURT ET KENNA SE SONT TOUT PROMIS. JUSQU'OU LES MENERONT LEURS PROMESSES ? Ils pensaient que leur amitié était écrite dans les étoiles. Mais depuis leur séjour à Las Vegas, quelque chose s'est brisé entre Kenna et Kurt. Leurs regards se fuient, laissant place à l'incompréhension... Dans le silence qui ponctue désormais leur relation, ils s'accrochent à leurs ultimes repères. Kenna emménage avec son cousin Wes, qui lui apporte la sécurité et la stabilité dont elle pense avoir besoin. Kurt, lui, se met en couple avec une fille qui comprend sa différence, bien qu'au fond il sache qu'une seule personne fait véritablement battre son coeur. Sa meilleure amie. Promets-moi que toutes nos promesses seront éternelles. A PARTIR DE 16 ANS

Par Marie Alhinho, Nine Gorman
Chez Albin Michel

|

Auteur

Marie Alhinho, Nine Gorman

Editeur

Albin Michel

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ces promesses qu'on croyait éternelles par Marie Alhinho, Nine Gorman

Commenter ce livre

 

Ces promesses qu'on croyait éternelles

Marie Alhinho, Nine Gorman

Paru le 22/10/2025

624 pages

Albin Michel

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226503442
9782226503442
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.