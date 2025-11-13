Inscription
#Beaux livres

Dragons

Collectif, Lienart, Julien Rousseau, Adrien Bossard

Créature légendaire emblématique de l'ère culturelle est-asiatique, le dragon a eu, depuis plusieurs milliers d'années, un profond impact sur la religion, la politique, l'art et plus largement les valeurs morales à tous les niveaux de la société chinoise. Le dragon est d'abord une figure religieuse de dieu protecteur. Il fait partie avec le phénix, la licorne et la tortue, des "Quatre animaux" de l'astrologie chinoise et de la philosophie feng shui, esprits bienveillants associés aux points cardinaux. Apparaissant sous différentes formes, magiques ou divines, le dragon s'adapte à tous les environnements, du ciel et des plus hautes cimes à la terre et aux profondeurs, servant même de monture aux divinités célestes. Il a le pouvoir de contrôler la pluie ? : la faire cesser pendant les crues ou, au contraire, la faire revenir après une sécheresse. De ce fait, toute apparition d'un dragon est vue comme un très heureux présage, annonçant une période de paix et de prospérité. D'une figure de sagesse, cet être mythique doté de pouvoirs surnaturels est devenu un symbole de la puissance impériale, en étant associé à de nombreux événements politiques et religieux. Aujourd'hui, de nombreuses cultures s'approprient cette figure : les dragons d'Asie rejoignent le bestiaire de la science-fiction internationale, intégrant aussi des folklores locaux d'autres continents. A travers plusieurs essais et une dizaine de focus, l'ouvrage explore l'histoire du dragon et interroge son image, tout en mettant en lumière des oeuvres et objets exceptionnels.

Par Collectif, Lienart, Julien Rousseau, Adrien Bossard
Chez Lienart

|

Auteur

Collectif, Lienart, Julien Rousseau, Adrien Bossard

Editeur

Lienart

Genre

Thèmes picturaux

Dragons

Collectif, Lienart, Julien Rousseau, Adrien Bossard

Paru le 13/11/2025

112 pages

Lienart

22,00 €

9782359064735
