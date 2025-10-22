Inscription
#Essais

Les clés de votre destin

Yaguel Didier, Alain Le Foll, Laurence Caracalla

ActuaLitté
Yaguel Didier est l'une des plus grandes voyantes au monde, reconnue pour la précision de ses prédictions. Elle nous offre aujourd'hui un livre exceptionnel, témoin de son incroyable parcours de medium, et partage pour la première fois le jeu de cartes personnel qui a accompagné toutes ses consultations. Un jeu, dessiné par l'artiste Alain Le Foll, qu'elle avait découpé dans un vieux Elle de 1964, avant d'en inventer les règles et les interprétations. Avec tout son savoir et sa générosité, Yaguel Didier nous dévoile ici ses secrets de divination et nous invite à découvrir, à notre tour, les clés de notre destinée. En cadeau, magnifiquement reproduit, son jeu divinatoire de 24 cartes.

Par Yaguel Didier, Alain Le Foll, Laurence Caracalla
Chez Albin Michel

|

Auteur

Yaguel Didier, Alain Le Foll, Laurence Caracalla

Editeur

Albin Michel

Genre

Tarots

Retrouver tous les articles sur Les clés de votre destin par Yaguel Didier, Alain Le Foll, Laurence Caracalla

Les clés de votre destin

Yaguel Didier

Paru le 22/10/2025

210 pages

Albin Michel

29,90 €

ActuaLitté
9782226496980
