"Je n'ai pas d'autre choix que de me risquer hors des sentiers battus. Je dois continuer de marcher pour ne pas m'éteindre. Je ne veux pas mourir ici. Une femme m'a dit, il y a longtemps : ''Un Autre veut que tu vives ! '' Depuis, je marche dans l'éclat de cette lumière noire. La seule issue pour moi est sur l'autre versant. Je m'aventure donc en balbutiant. Chaque mot que je risque dessine le chemin nécessaire". Sans craindre de s'aventurer sur des chemins de traverse, glanant dans le grand champ de l'Evangile des mots qui donnent une saveur nouvelle à l'existence, Raphaël Buyse interroge à nouveaux frais les leçons apprises, les rites, les pratiques ecclésiales, les habitudes chrétiennes... Mais ne nous fions pas aux apparences ! L'auteur ne remet aucunement en cause la foi qui fonde sa vie, mais ce qui parfois l'obscurcit et obture la source, masque le visage de ce Jésus de Nazareth dont il a fait, dans sa nuit, son confident et ami. Bien autre chose qu'un précis de théologie, ce livre tissé davantage de questions et de balbutiements que de réponses toutes faites, est la prière d'un homme déshabillé de ses illusions, la carte routière d'un marcheur boitillant, chantre d'une foi bohème qui nous appelle - puisque l'essentiel se joue là - à devenir plus humains... Raphaël Buyse est prêtre du diocèse de Lille. Chroniqueur régulier à l'hebdomadaire La Vie, il est l'auteur de plusieurs essais dont Autrement, Dieu (Bayard, 2020) qui a remporté le 13e prix du livre de spiritualité Panorama-La Procure, ou encore Rikiki tutti. Ou la saveur secrète du trois-fois-rien (DDB, 2024).