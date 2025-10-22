Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Une foi bohème

Raphaël Buyse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Je n'ai pas d'autre choix que de me risquer hors des sentiers battus. Je dois continuer de marcher pour ne pas m'éteindre. Je ne veux pas mourir ici. Une femme m'a dit, il y a longtemps : ''Un Autre veut que tu vives ! '' Depuis, je marche dans l'éclat de cette lumière noire. La seule issue pour moi est sur l'autre versant. Je m'aventure donc en balbutiant. Chaque mot que je risque dessine le chemin nécessaire". Sans craindre de s'aventurer sur des chemins de traverse, glanant dans le grand champ de l'Evangile des mots qui donnent une saveur nouvelle à l'existence, Raphaël Buyse interroge à nouveaux frais les leçons apprises, les rites, les pratiques ecclésiales, les habitudes chrétiennes... Mais ne nous fions pas aux apparences ! L'auteur ne remet aucunement en cause la foi qui fonde sa vie, mais ce qui parfois l'obscurcit et obture la source, masque le visage de ce Jésus de Nazareth dont il a fait, dans sa nuit, son confident et ami. Bien autre chose qu'un précis de théologie, ce livre tissé davantage de questions et de balbutiements que de réponses toutes faites, est la prière d'un homme déshabillé de ses illusions, la carte routière d'un marcheur boitillant, chantre d'une foi bohème qui nous appelle - puisque l'essentiel se joue là - à devenir plus humains... Raphaël Buyse est prêtre du diocèse de Lille. Chroniqueur régulier à l'hebdomadaire La Vie, il est l'auteur de plusieurs essais dont Autrement, Dieu (Bayard, 2020) qui a remporté le 13e prix du livre de spiritualité Panorama-La Procure, ou encore Rikiki tutti. Ou la saveur secrète du trois-fois-rien (DDB, 2024).

Par Raphaël Buyse
Chez Desclée de Brouwer

|

Auteur

Raphaël Buyse

Editeur

Desclée de Brouwer

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une foi bohème par Raphaël Buyse

Commenter ce livre

 

Une foi bohème

Raphaël Buyse

Paru le 22/10/2025

144 pages

Desclée de Brouwer

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782220099262
9782220099262
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.