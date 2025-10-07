Interstice

Claire Jalbert, une Herméticienne réputée, se voit confier un contrat d'exorcisme d'une maison présumée hantée sur la côte est américaine. Le client, un militaire à la retraite qui se croit victime d'un envoûtement, est considérablement affecté non seulement par les émanations de la maison, mais aussi par le poids d'un passé nébuleux qui semble receler de lourds secrets. Alors que Claire et son assistant Sherwood s'appliquent à enquêter sur les manifestations et phénomènes présents à "Florentine Retreat" , l'Herméticienne se verra confrontée à une série d'événements occultes qui l'amèneront à revisiter une disparition étrange reliée à son propre passé.