Cette anthologie remarquable constitue une introduction exhaustive aux enseignements du Bouddha, tels qu'il les a lui-même formulés. Le moine et érudit américain Bhikkhu Bodhi, dont les traductions nombreuses sont unanimement saluées, présente ici une sélection de discours du Bouddha tirés du Canon pli, le plus ancien recueil des enseignements du Bouddha. Divisé en dix chapitres thématiques, L'Essentiel du Bouddha révèle toute l'étendue des discours du Bouddha, de la vie familiale et du mariage à la renonciation et à la voie vers l'éveil. Une introduction concise et claire précède chaque chapitre, guidant le lecteur vers une compréhension plus profonde des textes qui suivent. L'Essentiel du Bouddha , qui regroupe les traductions de plus de 150 discours (en intégralité ou de larges extraits, dont un bon nombre inédit en français), permet aux lecteurs, même s'ils ne connaissent pas le bouddhisme, de saisir l'importance des contributions du Bouddha à notre patrimoine mondial. Pris dans leur ensemble, ces textes témoignent avec éloquence de l'étendue et de l'intelligence des enseignements du Bouddha, et constituent aussi un guide de la voie à suivre pour atteindre l'Eveil, une voie très ancienne mais toujours vitale et vivante. " Je félicite Bhikkhu Bodhi pour ce travail minutieux de traduction et de compilation. Je prie pour que les lecteurs puissent y trouver des conseils - et l'inspiration pour les mettre en pratique - qui leur permettront de développer la paix intérieure, que je crois essentielle à la création d'un monde plus heureux et plus pacifique. " Vénérable Tenzin Gyatso, le quatorzième Dalaï-Lama