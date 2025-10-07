Le TDAH raconté aux enfants

Léo a neuf ans quand il reçoit un diagnostic de TDAH. "J'ai un QUOI ? " se demande-t-il, un peu confus. Comment répondre à cette question ? Rien de mieux qu'un conte illustré pour expliquer les différentes facettes du TDAH ! Est-ce que votre enfant : sombre rapidement dans la colère, tel un chat-garou ? ; se laisse facilement distraire ? ; fait preuve de la lenteur légendaire d'une tortuette ? ; possède l'énergie d'une sautabeille ? Découvrez ensemble les traits caractéristiques du TDAH grâce à la section "auto-observation" de ce petit livre sympathique et imagé. Des trucs sont aussi donnés pour surmonter les difficultés rencontrées au quotidien, comme garder sa concentration, s'organiser, planifier, se calmer et maîtriser ses émotions. Cet ouvrage est un outil indispensable pour les parents et les intervenants qui souhaitent aborder ce trouble avec les enfants.