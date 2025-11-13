L'éveil spirituel en questions

Deux philosophes dialoguent autour des thèmes fondamentaux de la spiritualité. A rebours d'une tendance fréquente dans la spiritualité contemporaine qui dévalorise la pensée au profit du seul ressenti, David Dubois et José Le Roy affirment qu'il est possible - ; et même nécessaire - ; d'unir rigueur de la raison et ouverture du coeur. Au fil de ces entretiens, ces deux philosophes français, amis de longue date et passionnés de spiritualité, croisent leurs voix dans un dialogue vivant et stimulant. S'appuyant sur leur vaste connaissance des traditions orientales et occidentales, ils explorent treize grandes questions qui traversent aujourd'hui le champ spirituel : qu'est-ce que l'éveil ? La non-dualité ? Le moi est-il une illusion ? Avons-nous un libre-arbitre ? Sommes-nous le corps ? Faut-il un maître ou une tradition ? La non-dualité rend-elle moral ? Met-elle fin à la souffrance ? Parfois d'accord, parfois en désaccord, ils confrontent leurs points de vue avec clarté et simplicité, sans jargon ni technicité, tout en gardant le souci de la dimension concrète et pédagogique de l'éveil. Un livre pour tous ceux qui veulent questionner leurs croyances, avec audace et lucidité, et avancer vers la découverte d'une transcendance en eux.