Du sang sur les pierres

Pour Sean Duffy, chaque jour est un nouveau défi : répression d'émeutes, déceptions amoureuses, enquêtes résolues mais jamais portées devant les tribunaux. Lorsqu'on découvre le corps de la journaliste Lily Bigelow dans la cour du château de Carrickfergus, tout porte à croire qu'il s'agit d'un suicide. Mais l'inspecteur, avec son flair inégalé, repère quelques détails troublants. Petit à petit, ce qu'on tenait pour une tragédie se mue en un mystère mêlant corruption et abus sexuels dans les sphères du pouvoir. Désormais, deux questions cruciales obsèdent Duffy : qui a tué Lily Bigelow alors que l'accès au château semblait impossible ? Et surtout : quel secret voulait-on enterrer avec elle ? Traduit de l'anglais (Irlande du Nord) par Pierre Reignier Adrian McKinty est né et a grandi à Carrickfergus, en Irlande du Nord. Après des études de philosophie, il s'installe aux Etats-Unis et se lance comme écrivain. En marge de ses incursions dans le monde du thriller (Traqués et La Chaîne, aux éditions Mazarine), les romans de sa série Sean Duffy ont été nommés meilleurs polars de l'année par le Times, le Daily Mail, le Boston Globe et le Irish Times.