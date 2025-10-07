Carnet Garbo-FC Chouette

L'esprit du Garbo, maintenant dans un carnet de notes épuré. Avec ses 144 pages lignées, ce carnet au format généreux vous offre l'espace parfait pour capturer vos pensées, projets et inspirations sans contrainte. Sa couverture rigide et sa bande élastique assurent à la fois protection et style. Comme son homonyme agenda, il se distingue par sa reliure qui s'ouvre à 360 degrés, vous permettant d'écrire confortablement en toutes circonstances. Sa pochette intérieure spacieuse accueille vos documents importants et petites trouvailles. Un compagnon élégant et pratique, conçu pour les esprits créatifs qui préfèrent la liberté des pages vierges à la structure d'un agenda.