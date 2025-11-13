Dracula + Frankenstein

Découvrez deux chefs-d'oeuvre de la littérature gothique dans un coffret Prestige collector ! En 1897, le public découvre le personnage de Dracula dans les pages d'un roman épistolaire écrit par Bram Stoker. Si Stoker n'a pas inventé la figure du vampire, il lui a malgré tout conféré sa forme moderne en faisant du comte Dracula une figure iconique et emblématique inspirant des générations d'auteurs... Une autre créature s'éveilla un peu plus tôt sous la plume de Mary Shelley : Frankenstein. Héros au destin tragique, rejeté de tous et en premier par son créateur, Frankenstein est un colosse monstrueux qui témoigne pourtant de sa capacité à aimer, mais qui sera condamné à la solitude et la souffrance... Georges Bess signe deux adaptations somptueuses et redonne vie à deux personnages cultes de la littérature fantastique, dans lesquelles la magie de son noir et blanc profond et élégant opère. Deux pépites incontournables à redécouvrir dans un magnifique coffret Blanc Prestige.