Le Trump de A à Z

"Je peux faire ce que je veux, je suis le président des Etats-Unis ! " Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, Donald Trump sidère son pays et le monde en menant tambour battant une véritable révolution, au défi des institutions et de l'ordre établi. Et il s'en fait abondamment compliment. America First ! Economie, immigration, justice, politique étrangère, éducation, culture, climat - sur les plateformes et dans les médias, à coups de formules, d'images, de slogans destinés à emporter la conviction, le président américain se fait jour après jour le commentateur de sa propre légende. Peu importent les faits, la post-vérité triomphe, et il en est le grand maître. Le vocabulaire change, accéléré par les algorithmes ; ses expressions favorites, ces "trumpismes" qui défient toute traduction, se glissent dans le langage des influenceurs. De la parodie à la conversation ordinaire, on finit par parler "le Trump". Pour comprendre la révolution trumpiste, il faut passer par les mots. C'est ainsi, de A à Z, thème par thème, en relevant précisément avec intérêt, stupéfaction ou amusement les déclarations, les exhortations, les dénégations présidentielles, que l'on saisit pleinement le sens de ce qui se passe à la Maison-Blanche, et la portée des bouleversements qui ébranlent notre monde.