#Essais

Quel chantier !

Dab's, Thomas Priou, Sophie David

Bricoleurs mais complètement marteaux ! Imprévisibles, déjantés et surtout très drôles, les Lapins mettent une sacrée pagaille partout où ils passent. Une fois n'est pas coutume, après avoir démontré leur vaste médiocrité dans les tâches ménagères, l'école, la mode ou le rangement... nos Lapins se tournent vers les travaux, les chantiers et le dur labeur. Mais savent-il seulement utiliser une perceuse ? Et que dire des chantiers dans le BTP, où ils risquent de provoquer une catastrophe à chaque seconde ? Avant de se faire congédier de chaque nouveau poste, nos joyeux gaffeurs comptent bien en profiter et s'essayer à tous les métiers, quitte à tout casser. Dénués de tout sens pratique, ils ne sont pas près de sauver la planète en réduisant leur consommation d'électricité ni à vous prêter main-forte sur la route. D'ailleurs, gare à vous si vous prenez la voiture : nos Lapins ont la fâcheuse manie de s'amuser avec les panneaux de circulation... Après s'être vendue à plus d'un million d'exemplaires, la série des Lapins Crétins revient avec un nouvel opus " en chantier ". A travers une succession de gags irrésistibles, les auteurs s'amusent avec nous de ces incorrigibles lapins qui font preuve de zéro talent quand il s'agit de construire du solide.

Par Dab's, Thomas Priou, Sophie David
Chez Glénat

|

Auteur

Dab's, Thomas Priou, Sophie David

Editeur

Glénat

Genre

Humour

Quel chantier !

Dab's, Thomas Priou

Paru le 13/11/2025

48 pages

Glénat

11,50 €

9782344069806
