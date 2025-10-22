Inscription
#Essais

A l'assaut de l'abondance

Alexia Blin

ActuaLitté
La gauche et la consommation ne sont pas réputées faire bon ménage. Plus souvent associés au monde de l'usine, les socialistes n'auraient-ils rien à dire aux consommateurs ? Bien au contraire : en faisant la synthèse de travaux souvent cloisonnés, on montre ici à quel point les divers courants socialistes, anarchistes ou communistes se sont préoccupés de nourrir, vêtir et loger le peuple. De Robert Owen à André Gorz, de Marx aux altermondialistes, les socialistes, des deux côtés de l'Atlantique, n'ont cessé de penser la consommation et d'imaginer les moyens de l'organiser. Théoriciens et simples militants n'ont pas seulement rêvé une consommation nouvelle : ils l'ont mise en pratique. Coopératives, magasins municipaux, maisons du peuple, théâtres ou colonies de vacances : elle a connu de multiples incarnations depuis le début du xixe siècle. Au fil de leur histoire, les socialistes se sont divisés sur l'attitude à adopter face à la société de consommation, mais ils ne se sont pas murés dans le silence ou le mépris auquel on veut souvent les réduire. Pensée collectivement, en lien avec le travail, et accordée "à chacun selon ses besoins" , la consommation socialiste existe bel et bien.

Par Alexia Blin
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Alexia Blin

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Histoire des idées politiques

A l'assaut de l'abondance

Alexia Blin

Paru le 22/10/2025

Presses Universitaires de France - PUF

22,00 €

ActuaLitté
9782130837671
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.