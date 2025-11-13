La Faucheuse

Après le succès de Games, Le Croque-Mitaine , découvrez la nouvelle dark romance d'Océadorable, la TikTokeuse aux près de 9 millions de likes. Aliona est la fille d'une riche famille dont l'équilibre a volé en éclats depuis le terrible assassinat de sa mère par une bande de gangsters rivaux. La jeune fille, à l'apparence angélique, est déterminée à surmonter ce traumatisme et mène sa vie sans crainte du danger au grand désespoir de son père. Tasha, elle, est la seconde d'Aleksander. Redoutable, tous la craignent et elle semble n'avoir peur de rien. Mais Tasha est animée par un désir de vengeance très personnel. Aliona déteste Tasha autant qu'elle est fascinée par elle. Comment va-t-elle supporter de passer sous sa protection ? De répulsion à attraction il n'y a qu'un pas...