Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Bien mener sa vie professionnelle au féminin

Christine Vidaud, Evelyne Rys

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pourquoi les femmes ? Parce que, même si les choses changent, leur épanouissement vaut bien un petit coup d'accélérateur ! Telle est l'ambition de ce guide personnalisé dans lequel vous trouverez la réponse que vous cherchez selon votre personnalité. Avec l'aide de Process Communication Model®, vous apprendrez à mieux vous connaître et à vous appuyer sur vos points forts pour répondre à chaque situation professionnelle au mieux de vos envies, de vos capacités et de vos talents. Ainsi, vous saurez déjouer les pièges et surmonter les obstacles qui se dressent sur le chemin de votre carrière et/ou de votre équilibre de vie.

Par Christine Vidaud, Evelyne Rys
Chez Dunod

|

Auteur

Christine Vidaud, Evelyne Rys

Editeur

Dunod

Genre

Carrière et réussite

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bien mener sa vie professionnelle au féminin par Christine Vidaud, Evelyne Rys

Commenter ce livre

 

Bien mener sa vie professionnelle au féminin

Christine Vidaud, Evelyne Rys

Paru le 22/10/2025

304 pages

Dunod

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100887040
9782100887040
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.